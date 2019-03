Leipzig

Seit Sonntagabend fehlt von ihr jede Spur: Die Polizei fahndet nach der Vermissten, die bisher nicht als Ausreißerin bekannt ist. Wie Behördensprecherin Katharina Geyer am Montag mitteilte, verließ die Schülerin die elterliche Wohnung am Sonntag gegen 16.30 Uhr. Gegen 18.30 Uhr sah sie ihr Bruder (18) am Hauptbahnhof in Begleitung ihrer Freunde. Doch am Abend kehrte sie nicht nach Hause zurück.

„Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine konkreten Anhaltspunkte, wo sich die 13-Jährige aufhalten könnte“, so Geyer. Bekannt sei, dass sie sich häufig am Hauptbahnhof, am Goerdelerring, an den Höfen am Brühl und am Augustusplatz aufhält. Gegenwärtig befinde Sara sich in „in einer Phase der jugendlichen Entwicklung, die ein trotziges Verhalten gegenüber Erwachsenen zeigt“.

Die Vermisste ist 1,56 Meter groß, schlank, blass, hat schulterlange, blonde Haare und braune Augen. Sie spricht Deutsch mit Akzent sowie Portugiesisch und Russisch. Zuletzt trug sie eine weiße Hose, weiße Schuhe, eine schwarze Jacke und ein weißes Cappi. Hinweise an die Kripo unter 0341 96646666.

Von F. D.

Update: Am Dienstag ist die Vermisste wieder bei ihren Eltern aufgetaucht.