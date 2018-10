Leipzig

Die Kripo sucht nach dem vermissten Heinz Rolf (77) aus Leipzig. Der demenzkranke Rentner wurde zuletzt am 20. September gegen 14 Uhr gesehen. An diesem Tag verließ er unbemerkt das Pflegeheim in der Stötteritzer Straße in Reudnitz-Thonberg und kehrte seither nicht zurück, teilte Polizeisprecherin Katharina Geyer gestern mit. Aufgrund seiner Erkrankung ist der Senior auffällig desorientiert, zudem ist er wegen weiterer Erkrankungen auf medizinische Betreuung angewiesen. Nach Erkenntnissen der Polizei hält sich Rolf vorzugsweise in der Innenstadt und in der Umgebung seiner alten Wohnung in der Bästleinstraße auf. Doch auch da wurde er bisher nicht gefunden, so Geyer.

Er ist 1,73 Meter groß, korpulent, hat graue, mittellange Haare und braune Augen. Zuletzt trug er eine graue Hose, ein blaues T-Shirt mit einer aufgedruckten kleinen Deutschlandfahne und braune Schuhe aus Kunstleder. Wer den vermissten Rentner in den vergangenen zwei Wochen gesehen hat oder Informationen zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wendet sich an die Kripo unter 0341 96646666.

Von F. D.