Leipzig

In Leipzig ist am Montag ein Brand in einer Küche ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Brand ausgelöst, als eine Jugendliche ein Kirschkernkissen zum Erwärmen in die Mikrowelle legte. Das Mädchen hatte zunächst selbst versucht, die Flammen zu löschen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ambulant behandelt werden.

Brandursache unklar

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf die Küche verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Von Ebu