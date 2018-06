Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf hat es am Montagnachmittag gebrannt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach waren die Feuerwehren Leipzig-Süd und Leipzig-Ost kurz nach fünf Uhr gerufen worden, weil aus der Dachwohnung in der Adlershelmstraße viel Rauch aufstieg.

Die Feuerwehr evakuierte bei ihrem Eintreffen die fünf anwesenden Hausbewohner. Da die Dachwohnung verlassen war, brachen Feuerwehrleute die Tür auf, um den Brand zu bekämpfen. Kurze Zeit später konnte das Feuer in der Küche gelöscht werden. In der Zwischenzeit war auch die 33-jährige Mieterin der Brandwohnung eingetroffen.

Die Ursache für den Brand ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass der eingeschaltete Herd den Brand ausgelöst hat. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Es wurden keine Personen verletzt.

thiko