Küchenbrand in Leipzig-Gohlis – Feuerwehr rettet zwei Frauen von Balkon

Leipzig. In Gohlis hat es am Sonntagnachmittag einen Küchenbrand gegeben, dabei mussten zwei Frauen von der Feuerwehr mittels einer Leiter von einem Balkon gerettet werden. Wie es aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei hieß, blieben die 20- und 21-Jährige unverletzt. Ursache des Feuers in der Schorlemmerstraße war vermutlich ein defektes technisches Gerät. Wegen der starken Rauchentwicklung waren die beiden Frauen auf den Balkon geflüchtet. Nach Angaben der Polizei ist die Wohnung derzeit unbewohnbar. Am Montag soll sie von einem Brandursachenermittler untersucht werden.

Laut Nadja Grießbach von der Leitstelle der Feuerwehr erreichte der erste Notruf die Rettungskräfte um 16.50 Uhr. Dabei hatte es noch geheißen, dass eine Person in Flammen stehe. Dies habe sich aber später als falsch herausgestellt. Um 17.15 waren die Flammen gelöscht.

luc