Leipzig. In einer Wohnung in Kleinzschocher hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatten der 29-jährige Inhaber der Wohnung und ein 19-jähriger Gast gegen 17.35 Uhr gekocht, als die Flammen am Herd ausbrachen. Zunächst versuchten die Beiden, das Feuer mit einer Decke zu ersticken. Allerdings mussten sie die Wohnung auf Grund der starken Rauchentwicklung schnell verlassen und die Feuerwehr rufen. Das Haus wurde evakuiert.

Die angerückten Kameraden löschten den Brand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

luc