Leipzig

In einer Wohnung in der Leipziger Liliensteinstraße im Stadtteil Lausen ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, steht eine Küche in der ersten Etage komplett in Flammen. Die Feuerwehr ist aktuell mit fünf Wagen vor Ort. Auch zwei Rettungswagen stehen bereit. Es ist noch unklar, ob es Verletzte gibt.

