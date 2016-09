Leipzig . Bei einem Brand am Montagabend an der Theresienstraße im Zentrum-Nord sind Küchengeräte im Wert von 400.000 Euro zerstört worden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 21.30 Uhr in einer Baracke auf einem alten Industriegelände aus, die als Lager für ein Leipziger Küchenstudio genutzt wurde. Die Rettungskräfte kämpften bis in die Nacht hinein mit den Flammen, die das Gebäude schwer beschädigten. Zum entstandenen Gesamtschaden ist noch nichts bekannt. Am Dienstag sollen Experten die Brandursache ermitteln.

luc / mpu