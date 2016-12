Leipzig. Unbekannte sind am Sonnabend, 3. Dezember, zwischen 15 und 22.15 Uhr in das Haus eines Ehepaars in Markkleeberg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Diebe neben Bargeld, einem Brillantring, einer Goldkette, silbernen Ringen, Autoschlüsseln und einem Portemonnaie auch eine Kameraausrüstung von etwa 1920 bis 1930. Die Einbrecher stahlen auch zwei Geigen. Eines der Musikinstrumente stammt von einem venezianischen Hersteller, der nach Angaben der Polizei „namhaft“ sei. Diese Geige stammt aus dem Jahr 1743 und wird auf einen Wert von etwa 20.000 Euro geschätzt. Sie trug die Inschrift „Pietro Guarneri“. Die zweite Geige sei etwa 50 Jahre alt.

Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Geigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter (0341) 966 4 66 66 zu melden.

