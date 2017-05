Leipzig. Ein Kunde hat in einem Supermarkt in Leipzig-Möckern mehrere Tüten in Brand gesetzt, die Flammen konnten mit einem Feuerlöscher erstickt werden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann in dem Laden in der Dantestraße gegen 11.45 Uhr erst Leergut abgegeben und war danach in einen Gang mit Süßigkeiten und Gebäck gegangen. Dort entzündete er vermutlich mit einem Feuerzeug mehrere Packungen mit Salzstangen. Danach verließ er den Laden umgehend.

Durch das Feuer entstand viel Rauch in dem Supermarkt, doch der Brand konnte mit einem Feuerlöscher von Mitarbeitern gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

luc