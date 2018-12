Leipzig

Rätselhaft, mitunter kurios, nicht alltäglich: Auch 2018 hatte die Polizei einige schräge Geschichten auf Lager, bei denen einem bisweilen das Lachen im Halse stecken bleibt.

Der rätselhafte Einbruch

Als Drehbuch für einen Krimi wäre der Stoff wohl etwas übertourt: Mitten in der Nacht bemerkt ein Mieter, dass bei einer Nachbarin (28) eingebrochen wurde. Blutspuren, nichts gestohlen, nur Hund „Happy“ ist verschwunden. Anstelle des Rottweiler-Terrier-Mischlings schleicht jedoch eine fremde schwarze Katze am Tatort herum. Das Werk eines Gestaltwandlers? Man ermittelt in alle Richtungen – bis ein derangierter Hausbewohner (39) auftaucht. Er ist am Fuß verletzt, was die Blutspuren in der aufgebrochenen Nachbarwohnung erklärt. Und er sucht seine schwarze Katze ... Der Nebel um den Fall lichtet sich weiter, als in der Wohnung des Mannes eine Jacke seiner Nachbarin gefunden wird. Die Auflösung des Krimis aus Leipzig-Möckern ist dann alles andere als filmreif, sondern erklärt sich mit Filmriss: Der 39-Jährige hatte sich mit Alkohol und Tabletten die Lichter ausgeschossen und war dann lallend und orientierungslos durchs Mietshaus und die fremde Wohnung gestolpert.

Die verschwundene Ente

Groß, gelb und mit Unterbau 160 Kilogramm schwer: Das, was Anfang August direkt vor der Leipziger Oper am Augustusplatz verschwand, passte so gar nicht ins übliche Beuteschema der hiesigen Diebesbranche. Was will man auch mit einer Styropor-Ente, die nach ihrer Bühnenkarriere im Stück „Die arabische Prinzessin“ als kugeldicke Werbebotschafterin draußen zu Wasser gelassen worden war? Die Bühnenbildkreation der Oper hatte zwar einen Wert von 3500 Euro, aber gibt es für derlei Schöpfungen tatsächlich einen Markt? Wie auch immer: Der vermeintliche Diebstahl entpuppte sich als Rettungsaktion. Weil das signalfarbene Riesengeflügel manövrierunfähig im Wasserbecken vor der Oper herumtrieb, fassten sich Mitarbeiter der Stadtreinigung ein Herz und brachten das Entchen ins Trockene. Als alle behördlichen Kommunikationsflüsse wieder sprudelten, konnte die Oper ihr Requisit abholen.

Der wütende Nachbar

Bei den Begriffen „Nachbarschaftsstreit“ und „Heckenschnitt“ spuckt Google 65 200 Ergebnisse aus. Insofern verwundert es kaum, dass dieses Massenphänomen im zurückliegenden Jahr auch um Leipzig keinen Bogen machte. Ausgerechnet in Heiterblick reagierte Mitte Juni ein Mann ziemlich unfroh, als sein Nachbar nachmittags begann, seine Hecke zu schneiden. Der ruhebedürftige Hausbewohner schrie zunächst und warf dann zwei Porzellanblumentöpfe in Richtung des Hobby-Gärtners. Dieser konnte ausweichen und einen Direktkontakt mit den floralen Geschossen vermeiden. Jedoch bildeten die Distanzwaffen nur die Ouvertüre in diesem Krieg am Gartenzaun. Denn der Wüterich hatte sich aufgerafft und stand plötzlich vor dem Hecken-Eigner, um seine Faust in dessen Gesicht zu platzieren. Der Gärtner kam mit leichten Verletzungen davon und konnte den Angreifer zu Boden bringen. Sein schrecklich netter Nachbar bekam eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Das bewaffnete Herrchen

Nicht nur ein Fragezeichen hatte ein Autofahrer (36) über dem Kopf, als er Anfang des Jahres spätabends durch Connewitz fuhr. In der Klemmstraße tauchte plötzlich ein Mann mit Hund vor seinem Wagen auf. Das Tier legte sich direkt auf der Fahrbahn hin, sein Herrchen schleuderte die Hundeleine weg und zündete sich fluchend eine Zigarette an. Bis dahin sah es noch nach einem gestörten Verhältnis zwischen Zwei- und Vierbeiner aus. Doch plötzlich nahm der Unbekannte den Autofahrer ins Visier, ging mit ausgebreiteten Armen bedrohlich auf diesen zu. Der 36-Jährige legte den Rückwärtsgang ein, während der Fremde eine Pistole zog und dem Autofahrer bedeutete, er möge sich „verpissen“. Das Opfer hielt es mit Cervantes: „Weder ist Rückzug Davonlaufen noch Abwarten Klugheit, wenn die Gefahr die Hoffnung überwältigt.“ Der Autofahrer wendete und fuhr schnell nach Hause.

Von Frank Döring