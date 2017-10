LVB-Bus brennt auf dem Ranstädter Steinweg in Leipzig

Leipzig. An einem Linienbus der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Das Hybrid-Fahrzeug war gegen 23.40 Uhr auf dem Ranstädter Steinweg im Zentrum-West unterwegs, als Flammen aus dem Motorraum schlugen, wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen gegenüber LVZ.de sagte.

Der Fahrer brachte den Bus am Straßenrand zwischen Jacob- und Leibnizstraße zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Offenbar befanden sich zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, keine Fahrgäste an Bord. Wie ein Polizeisprecher sagte, führte höchstwahrscheinlich ein technischer Defekt zu dem Brand. An dem Bus entstand erheblicher Schaden. Der Motorraum brannte komplett aus, auch mehrere Scheiben am Heck barsten aufgrund der Hitze. Die Feuerwehr musste den Brand großflächig mit Schaum löschen.

Diesel läuft in die Kanalisation

Probleme bereitete den Einsatzkräften auslaufender Kraftstoff. „Eine Dieselleitung war geplatzt. Dadurch liefen etwa 60 Liter Diesel auf die Straße“, berichtete Volker Claus von der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Der Treibstoff musste abgesaugt werden, gelangte aber teilweise in die Kanalisation. Auch die Wasserwerke wurden daher informiert. Eine Spezialfirma wurde zudem mit der Reinigung der Straße beauftragt.

Der Einsatz der Feuerwehr zog sich bis etwa 2 Uhr in der Nacht hin. Das Fahrzeug wurde anschließend ins LVB-Depot nach Lindenau abgeschleppt und soll nun genauer untersucht werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Von nöß