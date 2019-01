Leipzig

Böse Überraschung am Morgen: Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch in der Röntgenstraße in Lindenau 13 Autos mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Laut Polizeiangaben wurde bei dem Vorfall der Lack von Fahrzeugen diverser Hersteller zerkratzt.

Die Geschädigten erstatteten Anzeige. Zur Schadenshöhe liegen aktuell noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, wenden sich an das Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 oder melden sich telefonisch unter (0341) 94 60 0.

Von fbu