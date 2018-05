Leipzig

In einem Einkaufsmarkt in Leipzig-Lindenau ist am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr ein Kunde bei einem Diebstahl beobachtet worden. Laut Polizeiangaben hatte der Mann versucht, Backwaren im Wert von zwei Euro unbemerkt aus dem Laden zu schmuggeln. Als ein Ladendetektiv sich ihm in den Weg stellte, zückte der Mann ein Messer und bedrohte den Angestellten. Dann flüchtete er aus dem Geschäft.

Dabei lief er zwei Polizeibeamten in die Arme, die sich zufällig auf dem Lindenauer Markt aufhielten. Sie nahmen den 33-Jährigen vorläufig fest, entließen ihn nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen aber wieder. Der Mann muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

hgw.