Leipzig. In Reudnitz ist es am Donnerstag zwischen zwei Dieben und einem Ladendetektiv zu einer Auseinandersetzung gekommen, dabei wurde der Mitarbeiter am Arm verletzt. Laut Mitteilung der Polizei hatte der 35-jährige Detektiv in dem Laden in der Dresdner Straße gegen 10.15 Uhr beobachtet, wie der Mann die Etiketten von sechs Flaschen Hochprozentigem entfernt hatte und damit zur Süßwarenabteilung ging. Dort steckte er die Flaschen in die Handtasche einer Frau, mit der er zusammen den Laden verließ, ohne zu bezahlen.

Als der Detektiv das Pärchen ansprach, kam es zur Rangelei. Dabei erlitt der 35-Jährige eine Bisswunde am rechten Unterarm. Die Frau wurde festgenommen, der Mann konnte fliehen. Die 26-Jährige bestritt, den Detektiv gebissen zu haben. Sie muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Als Motiv gab sie an, den Schnaps zu ihrem Mann mit nach Rumänien nehmen zu wollen. Die sechs Flaschen im Wert von 108 Euro wurden sichergestellt.

