Leipzig

Am Samstag wollte ein 34-Jähriger in der Leipziger Elsterstraße im Zentrum-West einen Supermarkt bestehlen und hat die Mitarbeiter mit einer Nagelschere bedroht. Der Ladendieb packte zuvor gegen 14.45 Uhr verschiedene Artikel in seine mitgebrachte Umhängetasche und wollte den Laden ohne zu Bezahlen verlassen, so die Polizei.

Dabei wurde der Mann von einem Ladendetektiv beobachtet, der den Tatverdächtigen stellte. Dieser wollte fliehen und bedrohte den 29-jährigen Angestellten mit einer Nagelschere. Dabei soll er „Ich stech’ euch ab“ gesagt haben. Der 34-Jährige konnte von der Polizei gestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen räuberischer Erpressung ermittelt.

dei