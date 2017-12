Ladendieb beißt Detektiv – erst Polizei kann ihn überwältigen

Leipzig. Am Montagmorgen hat ein Dieb einen Ladendetektiv in einem Geschäft in der Scheffelstraße im Leipziger Stadtteil Connewitz in die linke Schulter gebissen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann erst von Polizeibeamten überwältigt und festgenommen werden. Zuvor war der 33-Jährige in das Geschäft gekommen und verhielt sich laut Ladendetektiv auffällig. Nach dem Passieren der Kasse sprach der 36-jährige Mitarbeiter den Mann an, worauf dieser sofort auf den Detektiv einschlug und ihm in die linke Schulter biss.

Als Kunden dem 36-Jährigen helfen wollten, schlug der Dieb weiter um sich und verletzte einen 27-Jährigen. Erst die eintreffenden Beamten konnten den 33-Jährigen bändigen und vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der Zeuge und der Detektiv wurden in ein Krankenhaus gebracht.

dei