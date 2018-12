Leipzig

Die Leipziger Kriminalpolizei sucht nach einem Ladendieb, der am Montag in einer Parfümerie im Stadtzentrum zugeschlagen hat. Wie die Beamten mitteilen, betrat er gegen 16 Uhr das Geschäft am Neumarkt, bewegte sich zielgerichtet zu den Herrendüften, entwendete zwei hochwertige Parfüms im Wert von 200 Euro und begab sich anschließend zum Ausgang.

Die 59-jährige Inhaberin folgte ihm und versuchte, ihm die Flakons zu entreißen. Daraufhin zog der Mann eine Spritze hervor und bedrohte die Frau damit. Er floh in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz, verfolgt von der Inhaberin, welche ihn mehrmals aufforderte, die Waren herauszugeben. Dabei zeigte ihr der Mann immer wieder die Spritze.

Laut Polizei ist der Täter „vermutlich Asiate“, zwischen 20 und 30 Jahren alt und 1,75 Meter groß. Er hatte ein ungepflegtes Äußeres und trug eine tief hängende, blau-weiß verwaschene Jeans mit einem Loch am linken Knie, eine schwarze Kapuzenjacke und schwarze Schuhe. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 9660 zu melden.

von CN