Ladendieb schlägt Wachmann in Leipzig-Grünau ins Gesicht

Leipzig. Bei einer Auseinandersetzung nach einem Diebstahl in Leipzig-Grünau ist ein Wachmann ins Gesicht geschlagen worden. Laut Polizei hatten zwei Diebe am Montagnachmittag gegen 16.55 Uhr versucht, Sachen aus einem Elektronikmarkt in der Ludwigsburger Straße zu stehlen. Doch sie wurden entdeckt und vom Personal verfolgt. Einer der Dieb konnte entkommen, ein 29-Jähriger hingegen in der Schönauer Straße gestellt. Er wehrte sich allerdings heftig und schlug einen der Wachmänner mit der Faust ins Gesicht.

Später wurde er an die Polizei übergeben, der 29-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und Diebstahls verantworten. Bei der Beute handelte es sich um eine Soundkarte und eine Festplatte im dreistelligen Wert.

luc