Leipzig. Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag etwa 2000 Zigarettenpackungen und zahlreiche Zigarettenstangen aus einem Laden in der Leipziger Südvorstadt geklaut. Wie die Polizei mitteilte, fand eine Angestellte einen nahezu leer geräumten Warenträger und eine aufgebrochene Ladentür vor, als sie das Geschäft in der Bernhard-Göring-Straße am Dienstagmorgen betrat.

Der Einbrecher hatte Zigarettenpackungen verschiedener Marken, einen mit Zigarettenstangen gefüllten Pappkarton und zehn weitere Stangen entwendet. Der Eigentümer beziffert den Stehlschaden auf etwa 20.000 Euro, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Kripobeamte ermitteln wegen besonders schweren Diebstahls.

