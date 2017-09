Ladendiebe wollen Süßigkeiten im Wert von 35 Euro stehlen

Leipzig. Zwei Ladendiebe haben am Mittwoch gegen halb acht versucht, 30 Tafeln Schokolade zu stehlen. In einem Discounter in der Elsterstraße haben ein Mann und eine Frau gemeinsam Schokoladentafeln in eine mitgebrachte Tasche gepackt, so die Leipziger Polizei. Eine Detektivin beobachtete das Paar dabei und verfolgte diese bis zur Kasse.

Auf das Kassenband legten die beiden jedoch nur gesunde Waren im Wert von ungefähr 13 Euro – die Schokolade blieb in der Tasche. Als die Frau die Waren bezahlt hatte, fragte die Detektivin nach der Schokolade. Sofort stieß der Mann die 61-Jährige zur Seite und floh. Seine mutmaßliche Komplizin rannte in den Laden zurück, sprang über das Drehkreuz.

Anschließend verletzte die Diebin die Detektivin mit ihrer gefüllten Tasche und wurde von anderen Kunden aufgehalten. Die 37-jährige Diebin gab an, den geflohenen Mann nicht zu kennen. Es handelte sich um eine Touristin. Die Frau gestand und bezahlte die 30 Tafeln Schokolade im Wert von ungefähr 35 Euro ohne Protest.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

dei