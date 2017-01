Leipzig. Zwei 18-Jährige haben am Mittwochnachmittag versucht, ein Geschäft in der Lutherstraße im Ortsteil Neustadt-Neuschönefeld auszurauben. Statt den Ladeninhaber mit einer echten Waffe zu bedrohen, ahmten sie mit der Hand in der Jackentasche eine Pistole nach, wie die Polizei mitteilte. Darauf fiel der Mann allerdings nicht herein.

Er sicherte seine Kasse und vertrieb die beiden mit einer Holzlatte. Zeugen hatten in der Zwischenzeit die Polizei gerufen. Bei der folgenden Fahndung konnten die beiden Täter ausfindig gemacht werden. Bei der Polizei sind sie als Betäubungsmittelkonsumenten bekannt. Sie haben keinen festen Wohnsitz. Am Donnerstag wurden sie dem Haftrichter vorgeführt.

koku