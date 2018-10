Leipzig

In Leipzig-Paunsdorf sind am Dienstagabend zwei Männer mit einem Lamborghini gegen einen Baum gekracht. Wie ein Sprecher des Führungs- und Lagezentrums der Polizei gegenüber LVZ.de sagte, wurden bei dem Unfall beide Insassen verletzt. Der 20-jährige Beifahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Männer kamen von der Autobahnzufahrt Leipzig-Ost und waren stadteinwärts auf der B6 unterwegs. Dabei wechselte der 26-jährige Fahrer von der linken auf die rechte Spur. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Luxuswagen von der Straße ab. Der Lamborghini fällte zwei Bäume und prallte gegen einen dritten – an dem der Wagen schließlich hängen blieb. Der Wagen wurde bei dem Crash völlig zerstört. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 90.000 Euro.

Von luc