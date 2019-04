Leipzig

Ein 52-Jähriger Langfinger hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf dem Ostermarkt an mehreren Ständen Waren eingesteckt. Laut Polizei ertappte ihn dabei die Betreiberin eines Schmuckstandes und hielt den Mann mit anderen Zeugen fest. Der Verdächtige hatte versucht mehrere Armbänder, Ketten und Ringe im Wert von circa 700 Euro in eine Tasche zu stecken.

Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der Verdächtige bereits als Betäubungsmittelkonsument polizeibekannt und bereits mehrere Jahre wegen Diebstahls im Gefängnis war. Während der Ermittlungen meldete sich bei den Beamten ein weiterer Händler, der den Diebstahl eines Taschenmessers im Wert von 18 Euro gegen den 52-Jährigen anzeigte.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten zudem zwei hochwertige Poloshirts mit Etiketten und Diebstahlsicherung im Wert von 220 Euro, die einem nahegelegenen Kaufhaus zugeordnet werden konnten, sowie zwei Ringe und eine Kette mit Anhänger.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 52-Jährige vorläufig festgenommen und die Kleidung sowie die Schmuckstücke sichergestellt. Gegen den Mann wurde beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Leipzig ein Haftantrag gestellt.

Von fbu