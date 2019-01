Leipzig

Obwohl bekannt ist, dass im Auto abgelegte Wertsachen Diebe regelmäßig dazu animieren, ihrem „Handwerk“ nachzugehen, geschieht dies immer wieder. So auch am Montagabend zwischen 18.30 und 20.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, kam es in diesem Zeitraum zu einem Einbruch in ein Auto in der Scherlstraße im Leipziger Zentrum.

Der Täter schlug demnach die vordere rechte Scheibe eines Autos ein, der dort ordnungsgemäß abgestellt war. Der Unbekannte konnte einen Rucksack mit einem Laptop, einen Umzugskarton mit Bekleidung und einem Fernseher sowie mehrere Handyladekabel entwenden. Der 24-jährige Halter des Autos bezifferte den Sach- und Stehlschaden auf einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zum mutmaßlichen Täter machen können. Sie werden gebeten, sich im Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 34 224 zu melden.

von CN