Laptop und Firmengelder in Leipzig-Paunsdorf aus Auto gestohlen

Leipzig. Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Dienstag zwei Portemonnaies und einen Laptop aus einem Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 30-Jährige die Dinge am Montagabend im Wagen zurückgelassen und das Auto über Nacht in der Döllingstraße abgestellt. Ein Unbekannter schlug eine Seitenscheibe ein und nahm die Dinge mit. Laut Polizei befanden sich in den Portemonnaies Firmengelder „in einer nicht unerheblichen Höhe“.

Die Beamten suchen Zeugen. Wer Beobachtungen gemacht hat, wendet sich an das Polizeirevier-Nord in der Essener Straße 1 oder unter der Telefonnummer (0341) 59 350.

jhz