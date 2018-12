Leipzig

Am Leipziger Hauptbahnhof hat es am Montagabend gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr gegenüber LVZ.de kam es gegen 18 Uhr zu einem Schwelbrand an einem Lastenaufzug zwischen den Gleisen sieben und acht. Der Bereich wurde gesperrt. Momentan ist die Feuerwehr noch vor Ort. Nähere Informationen lagen Montagabend noch nicht vor. Personen sind nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt worden. Zu größeren Beeinträchtigungen des Zugverkehrs kam es nicht.

