Lastwagen bleibt unter Eisenbahnbrücke in Leipzig-Mockau stecken

Leipzig. Ein Lastwagen ist in der Nacht zu Montag unter einer sich derzeit im Bau befindlichen Eisenbahnbrücke in der Essener Straße in Mockau-Nord stecken geblieben und hat für eine stundenlange Sperrung gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 22-Jähriger um kurz nach zwei Uhr nachts unter der Brücke hindurch – und blieb mit seinem Sattelzug am derzeit dort aufgestellten Baugerüst stecken. Nach mehreren Versuchen, den Lastwagen aus den verkeilten Gerüstteilen zu befreien – er ließ unter anderem die Luft aus dem Reifen – rief er schließlich den Notfallmanager der Baufirma und entsprechende Bergungsfahrzeuge.

Auch die Polizei rückte an und sperrte die Fahrspur, da Teile des Baugerüstes drohten, herunter zu stürzen. Für den Zugverkehr war die Strecke wegen der Bauarbeiten an der Brücke zu der Zeit ohnehin nicht freigegeben.

Schließlich sperrte die Polizei die Straße komplett. Die Verantwortlichen forderten die Feuerwehr an, die mit schwerem Gerät den Sattelauflieger aufschneiden und anschließend hervorholen sollte. Doch dann gelang es dem 22-jährigen Fahrer doch noch, den Lastwagen unter der Brücker herauszufahren – wenn auch mit einem stark beschädigten Auflieger. Gegen 4.25 Uhr wurde die Vollsperrung der Straße schließlich aufgehoben.

Angaben zu den Schäden an der Brücke und dem Sattelzug gibt es noch nicht. Nun wird ermittelt, warum der 22-Jährige nicht die Höhe der Brücke beachtete.

luc