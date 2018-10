Leipzig

Die Zugmaschine eines Lkw ist am Dienstagnachmittag am Störmthaler See komplett ausgebrannt. Der 61-jährige Fahrer bemerkte gegen 16 Uhr, dass Rauch aus dem Armaturenbrett aufstieg. Er stellte das Fahrzeug daraufhin am Fahrbahnrand ab, erklärte Jack Dietrich, Erster Polizeihauptkommissar, aus dem Lagezentrum der Polizei Leipzig.

Als der Fahrer ausstieg sorgte der Sauerstoff dafür, dass plötzlich die Flammen aufloderten. Der Lastwagen fing Feuer und brannte komplett aus. Die Feuerwehr – unter anderem aus Störmthal und Großpösna – brachte die Situation dann unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten war der Bereich abgesperrt.

Der 61-jährige Fahrer blieb unverletzt. An der Zugmaschine entstand ein Schaden in Höhe von 22.000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

joka