Lastwagen rammt Kehrmaschine auf B2 bei Leipzig – Fahrer stirbt

Leipzig . Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einer Kehrmaschine auf der Bundesstraße 2 bei Leipzig ist ein Mann gestorben. Der Kühllaster sei am Montag gegen fünf Uhr etwa 50 Meter hinter der Abfahrt von der A14 auf die Kehrmaschine aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin LVZ.de. Das Nutzfahrzeug kippte um, der 47 Jahre alte Fahrer wurde eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die B2 war am Morgen in Richtung Leipzig mehrere Stunden gesperrt. Im morgendlichen Verkehr stauten sich zahlreiche Autos, mussten eine Umleitung über die Autobahnzufahrt nehmen. Mitarbeiter der Dekra und der Polizei waren vor Ort, um an der Unfallstelle Spuren zu sichern. Zudem musste bei dem Zusammenprall ausgelaufener Diesel beseitigt werden.

Über die Identität oder den Gesundheitszustand des Lastwagenfahrers war laut Polizei zunächst nichts bekannt.

jhz