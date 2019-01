Leipzig

Ein Lastwagen und ein Auto sind in der Nacht zu Freitag in Leipzig vollständig ausgebrannt. Die Feuer sind an zwei verschiedenen Orten aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der erste Tatort war an der Kreuzung Bernhard-Göring-Straße/ Arno-Nitzsche-Straße im Stadtteil Connewitz. Dort ging gegen Mitternacht ein Pkw Hammer in Flammen auf. Der zweite Tatort lag an der Mannheimer Straße im Stadtteil Grünau-Mitte, wo gegen 1.50 Uhr Lkw MAN brannte.

Wie hoch der Sachschaden ist, konnten die Beamten zunächst nicht sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/LVZonline/dpa