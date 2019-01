Leipzig

Der Schlamm verteilte sich auf allen drei Fahrspuren: Ein Lastwagen hat am Donnerstag seine Ladung am Sportforum in Leipzig verloren. Mehrere Tonnen brauner Matsch blockierten am Mittag die Straße. Gegen 11.45 Uhr hatte sich offenbar ein Haken der Ladeklappe aus noch unbekannter Ursache gelöst. Nach Polizeiangaben musste die Straße an der Red-Bull-Arena in Richtung Süden vorübergehend voll gesperrt werden.

Die Ladung des Kipplasters stammte aus dem Elsterbecken. Nördlich der Hans-Driesch-Straße wird derzeit das Flussbett ausgebaggert. Als der Lastwagen an der Kreuzung zur Jahnallee stoppte, kam es zu der unfreiwilligen Schlammparty.

Zur Galerie Ein Lkw hat am Sportforum in Leipzig seine Ladung verloren. Tonnenweise Schlamm verteilte sich auf der Fahrbahn.

Mit einem Radlader und einer Kehrmaschine wurde der Matsch entfernt. „Die zuständige Firma muss den Schlamm selbst beseitigen“, sagte Sprecher Alexander Bertram von der Leipziger Polizei. Auch das Umweltamt der Stadt wurde eingeschaltet. Verletzt wurde niemand.

Von nöß