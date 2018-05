Leipzig

Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hat am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr in Leipzig Lützschena-Stahmeln einen angetrunkenen Lastwagenfahrer an der Weiterfahrt gehindert. Laut Polizeiangaben war dieser dem Mann bei der Warenannahme durch seinen „erheblichen“ Alkoholgeruch aufgefallen. Die hinzugerufenen Beamten stellten einen Atemalkoholwert von 2,08 Promille fest. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten und ist seinen Führerschein los

Von anzi