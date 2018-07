Leipzig

Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag: Wegen eines Laubenbrandes mussten Einsatzkräfte gegen 15.15 Uhr in den Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf ausrücken. Im Kleingartenverein "Immergrün" in der Bernhardstraße stand ein Gebäude in Flammen, hieß es aus der Rettungsleitstelle der Feuerwehr.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Nähere Informationen zur Schadenssumme oder der Brandursache lagen zunächst nicht vor.

jhz