Leipzig

Für eine bewusst herbeigeführte Explosion in einem Leipziger Mehrfamilienhaus soll ein 29-Jähriger nach dem Willen der Staatsanwaltschaft mit einer lebenslangen Haftstrafe büßen. Der Deutsche habe mit hoher krimineller Energie das Leben seiner Mitbewohner auf Spiel gesetzt, um bei der Hausratversicherung abzukassieren, sagte Staatsanwältin Karin Schultrich am Freitag vor dem Landgericht Leipzig. „Die Bewohner haben um ihr Leben gekämpft, weil der einzige Fluchtweg über den Flur durch dichten Qualm versperrt war. Es war ein Glück, dass niemand gestorben ist.“

Nach Überzeugung der Anklagebehörde hat der 29-Jährige im Oktober 2017 in den Zimmern seiner Wohnung im 3. Stock mindestens 10 Liter Benzin verteilt und angezündet. Zuvor soll er seine Wohnungstür manipuliert haben, um einen Einbruch vorzutäuschen. Bei der folgenden Explosion wurden vier Menschen zum Teil schwer verletzt, zehn Autos wurden von herabstürzenden Trümmern beschädigt. Gebäudeteile und Einrichtungsgegenstände flogen bis zu 70 Meter weit. An dem Mehrfamilienhaus entstand ein Schaden in Höhe 1,2 Millionen Euro. Es ist unbewohnbar.

Drei Tage nach der Tat hatte der Angeklagte bei seiner Versicherung eine detaillierte Schadensmeldung in Höhe von 43 802 Euro eingereicht. Die Police hatte er erst wenige Monate zuvor abgeschlossen, weil er aus seiner alten Versicherung herausgeflogen war - er hatte zuvor bereits mehrfach Schadensmeldungen eingereicht.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hat der Angeklagte heimtückisch, mit gefährlichen Mitteln und zur Ermöglichung einer anderen Straftat agiert und sich deshalb des versuchten Mordes schuldig gemacht.

Die Nebenklage schloss sich dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft an. Seine Mandantin habe Knochenbrüche am gesamten Körper, schwerwiegende Organverletzungen sowie irreparable psychische Schäden erlitten, sagte der Rechtsanwalt der lebensgefährlich verletzten Mieterin, die direkt über dem Angeklagten gewohnt hatte. Sie war vor dem heißen und beißenden Qualm auf ihren Balkon geflüchtet. Als eine Stichflamme vom Balkon unter ihr heraufschoss, fiel sie aus dem vierten Stock in die Tiefe, überlebte aber.

Die Verteidigung erklärte in ihrem Schlussvortrag, der Angeklagte haben die schweren Verletzungen oder gar den Tod der Mitbewohner nicht billigend in Kauf genommen. Der Anwalt des 29-Jährigen fordert wegen schwerer Brandstiftung und fahrlässiger Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ein Haftstrafe von sieben Jahren. Das Urteil soll am Montag (18. Juni) um 13.00 Uhr verkündet werden.

Von jahnke.andre