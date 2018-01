Leipzig. In Leipzig-Eutritzsch hat am frühen Donnerstagmorgen auf einem Gelände mit mehreren Bauruinen ein leerstehendes Haus gebrannt. Nach Angaben der Polizei konnten die Flammen in der Wittenberger Straße umgehend gelöscht und so ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Wodurch das Haus in Brand geraten war, ist bisher noch unklar.

vm