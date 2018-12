Leipzig

Bei einem Feuer in einem Abrisshaus im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher ist ein Mann schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Leipzig am Samstagmorgen mitteilte. Aus der Rettungsleitstelle der Feuerwehr hieß es, der Verletzte werde vermutlich wegen einer möglichen Rauchvergiftung behandelt.

Wieso sich der Mensch im Gebäude aufhielt, war Stand 15 Uhr weiterhin unklar. Der unbekannte Verletzte sei nach wie vor schwer verletzt, nicht vernehmungsfähig und befinde sich in intensiv-medizinischer Behandlung, so ein Sprecher aus dem Lagezentrum am Nachmittag gegenüber LVZ.de. Angaben der Leipziger Feuerwehr zufolge brachen die Flammen gegen 9.20 Uhr in der ersten Etage eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Dieskaustraße aus.

Drehleiter im Einsatz

Rettungskräfte löschten das Feuer. Dabei sei auch eine Drehleiter zum Einsatz gekommen. Gegen elf Uhr waren die Maßnahmen beendet, so die Feuerwehr. Eine Nachkontrolle sei für den Nachmittag geplant. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar.

Durch das Großaufgebot der Feuerwehr war der Verkehr auf der Kulkwitzerstraße, Ecke Dieskaustraße am Samstagmorgen eingeschränkt. Betroffen war dabei auch die Tramlinie 3. Laut LVB war die Strecke ab etwa elf Uhr wieder frei. Es könne aber weiterhin Verspätungen geben.

Von jhz (mit dpa)