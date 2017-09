Leerstehendes Wohnhaus im Stadtteil Leipzig-Leutzsch angezündet

Leipzig. In einem leerstehenden Wohnhaus im Stadtteil Leutzsch ist am Samstagabend Feuer gelegt worden. Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, schoben die unbekannten Täter Unrat in dem Gebäude in der Hans-Driesch-Straße zusammen und steckten diesen an.

Als die Feuerwehr kurz vor Mitternacht am Tatort eintraf, standen die vier Etagen des Hauses bereits in Flammen. Den Brandbekämpfern gelang es, das Feuer zu löschen. Zum entstandenen Schaden ist nichts bekannt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Von mpu