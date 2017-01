Leipzig. In einer abgebrannten Baracke am Leipziger Hauptbahnhof ist in der Nacht zum Freitag eine Leiche gefunden worden. Die Feuerwehr war um 23.15 Uhr zum leerstehenden, etwa 20 Quadratmeter großen Gebäude an der Westseite des Bahnhofs geeilt, weil dieses aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten war. „Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde in den Überresten eine menschliche Leiche mit noch unbekannter Identität und unbekanntem Geschlecht gefunden“, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Der Leichnam wird in der Rechtsmedizin untersucht.

Bereits am Montag war in einem leerstehenden Gebäude auf dem Gelände einer Baustelle im Leipziger Stadtteil Reudnitz ein lebloser Körper aufgefunden worden. Die Identität der Toten konnte inzwischen ermittelt werden. Es handele sich um eine 27 Jährige, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

mpu