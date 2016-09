Leipzig. Nach einem Leichenfund am Mittwoch in Sellerhausen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft zur Todesursache. Gegen 7.30 Uhr wurde der leblose Körper in einem Gebüsch an der Kreuzung zwischen Wurzner Straße und Cunnersdorfer Straße nahe der Emmauskirche gefunden. Wie ein Polizeisprecher gegenüber LVZ.de erklärte, soll es sich bei dem Toten um einen 64-Jährigen handeln. Dieser soll im Trinkermilieu verkehrt haben.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Das Ergebnis einer Obduktion steht derzeit noch aus.

joka