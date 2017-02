Leipzig. Fast ein Jahr nach dem Mord an der Portugiesin Maria D. (43) in Leipzig verfolgt die Polizei offenbar eine neue heiße Spur. Am Montag durchsuchten Kriminaltechniker bis zum späten Abend ein Mehrfamilienhaus an der Ecke William-Zipperer-/Demmeringstraße in Altlindenau. Nach einem Bericht von Tag24.de sollen bei dem Polizeieinsatz weitere Teile der zerstückelten Leiche gefunden worden sein. Wie Bild.de am Abend zudem berichtete, wurde im nur rund hundert Meter entfernten Apostelhaus eine weitere Leiche gefunden. Ein Tatverdächtiger soll sich am Nachmittag gestellt und angeblich beide Morde gestanden haben. Die Polizei wollte dies weder bestätigen noch dementieren.

Die 43-jährige Maria D. war im Frühjahr 2016 ermordet worden. Teile ihrer Leiche wurden später im Leipziger Elsterbecken gefunden. Quelle: Polizei

„Die polizeilichen Maßnahmen in der Demmeringstraße stehen im Zusammenhang mit einem laufenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig“, erklärte Polizeisprecher Andreas Loepki am späten Abend auf Nachfrage von LVZ.de. „Aus ermittlungstaktischen Gründen kommentieren wir die aktuellen Berichte nicht“, so Loepki. Ob die beiden Fälle – der Fund der Leiche im verfallenen Apostelhaus an der Apostelstraße und der Kripo-Einsatz in der Demmeringstraße – im Zusammenhang stehen, blieb damit zunächst offen. Die Staatsanwaltschaft Leipzig, die der Polizei weitere Auskünfte untersagte, war am Abend für Nachfragen nicht zu erreichen. Laut Bild.de soll der mutmaßliche Mörder die Polizei zu dem Fundort der zweiten Leiche im Apostelhaus geführt haben. Bei der Toten soll es sich um eine seit dem Vorjahr vermisste Frau handeln.

Keller und Wohnung durchsucht

Polizisten hatten bereits seit Montagmittag mit Spürhunden ein Gebiet zwischen Elsterbecken, Kleiner Luppe und Karl-Heine-Kanal abgesucht und waren dabei laut Tag24.de auf weitere Leichenteile der Portugiesin Maria D. gestoßen. Die Spur habe zu dem Mehrfamilienhaus an der William-Zipperer-Straße geführt. Dieses wurde ebenso wie das angrenzende Grundstück über Stunden hinweg durchsucht. Nach LVZ-Informationen konzentrierte sich die Spurensicherung auf eine Wohnung im vierten Obergeschoss, die anschließend versiegelt wurde, sowie den Keller des Gebäudes. Dort sollen am Dienstag weitere Untersuchungen folgen.

Die Wohnung im vierten Obergeschoss wurde versiegelt. Quelle: Dirk Knofe

Die neuen Ermittlungen bringen Bewegung in den mysteriösen Mordfall, der 2016 bundesweit Aufsehen erregte. Die 43-jährige Maria D. war im vergangenen Frühjahr nach einem Bar-Besuch in Lindenau verschwunden und anschließend unter bislang ungeklärten Umständen umgebracht worden. Spaziergänger fanden Teile ihrer Leiche am 21. April am Ufer des Elsterbeckens nahe der Landauer Brücke.

Der Mörder konnte bislang nicht ermittelt werden. Unklar blieb auch, wo sich der Tatort befand. Die Soko „Brücke“, die zur Aufklärung des Verbrechens gegründet wurde, hielt sich zuletzt mit Ermittlungsergebnissen bedeckt. Nun könnte der Fall eine neue Wendung bekommen. Am Dienstag werde es voraussichtlich erste Aussagen zu den aktuellen Ermittlungen geben, sagte Loepki gegenüber LVZ.de.

Von Robert Nößler