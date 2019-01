Leipzig

Ein Auto im Gleisbett hat am Freitagabend für Behinderungen bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ( LVB) gesorgt. Nach Polizeiangaben stieß der Fahrer eines BMW gegen 19 Uhr auf der Semmelweisstraße mit einem Linienbus zusammen, als er nach links in die Zwickauer Straße abbiegen wollte. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und schleuderte ins Gleisbett.

„Das Auto steckte so fest, dass es herausgehoben werden musste“, sagte Jack Dietrich aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei am Samstag zu LVZ.de. Aufgrund der Sperrung im Zentrum-Südost kam es zu Behinderungen auf der Straßenbahnlinie 16, wie die LVB informierten. Kurz vor 22 Uhr war die Strecke wieder frei.

Sowohl der Fahrer des Wagens als auch die Insassen des Busses blieben laut Polizei unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Von nöß