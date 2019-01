Leipzig

Am Samstagnachmittag kam es in Leipzig-Liebertwolkwitz auf der Staatsstraße 242 zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos. Aus bisher ungeklärter Ursache kam eines der Autos in einer Kurve, zwischen der Auffahrt zur A38 und der Bornaer Straße, in den Gegenverkehr, wo es mit eines zweiten Pkw kollidierte.

Zur Galerie In Leipzig-Liebertwolkwitz wurden am Sonnabend bei einem Unfall zwei Menschen verletzt.

Zwei Menschen bei Unfall leicht verletzt

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Ob die rutschigen, winterlichen Straßenverhältnisse den Unfall ausgelöst haben, konnte die Polizei vor Ort nicht abschließend klären.

Von LVZ/gap