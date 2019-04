Leipzig

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter gegen 1.22 Uhr in Leipzig-Lindau randaliert. Sie schlugen in einem Gebäudekomplex 52 Scheiben einer Fassade ein.

Nach ihrer Tat entkamen sie unerkannt. Der Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus dem Polizeiticker Leipzig:

Von RND/lin