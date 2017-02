Leipzig. Lenken und Leiten sieht die Leipziger Polizei als ihre Hauptaufgaben für den Besuch des Königspaares an. Die Einsatzkräfte werden sich vorrangig um verkehrspolizeiliche Anliegen sowie Absperrmaßnahmen kümmern, sagt Behördensprecher Andreas Loepki. Allerdings soll nicht die halbe Stadt lahmgelegt, sondern vielmehr rund um den jeweiligen Aufenthaltsort der hohen Gäste „dynamisch“ gesperrt werden. „Wir wollen die Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr relativ gering halten“, so Loepki.

Natürlich spielt auch der Sicherheitsaspekt eine große Rolle. Die Polizeidirektion arbeitete deshalb gemeinsam mit dem Landeskriminalamt und anderen Behörden ein gemeinsames Sicherheitskonzept aus. Neben der weiterhin aktuellen Terrorlage – konkrete Hinweise liegen den Behörden zufolge nicht vor – bestehe auch eine abstrakte Gefährdung des Königspaares, hieß es. Zumal das Königshaus bereits ganz konkrete Erfahrungen mit Attentätern machen musste: Beim „Koninginnedag“ am 30. April 2009 in Apeldoorn raste ein 38-Jähriger bei einer Parade zu Ehren der Königin mit einem Auto in eine Menschenmenge. Sieben Menschen wurden getötet, weitere neun verletzt. Der Attentäter gestand später, dass die Königsfamilie sein eigentliches Ziel gewesen sei. Deshalb sind auch Sicherheitsexperten aus den Niederlanden in die Vorbereitungen des Besuchs involviert. Die Visite des Königspaares gilt zwar nicht als offizieller Staatsbesuch, werde aber hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen wie ein solcher behandelt. Mithin ist auch geplant, dass Spezialeinsatzkräfte an verschiedenen Orten der Stadt Position beziehen. So waren bei früheren Großereignissen in Leipzig auch Scharfschützen als Beobachter im Einsatz.



Von Frank Döring