Leipzig

In einem leerstehenden Haus in der Leipziger Eisenbahnstraße hat am Donnerstagabend Unrat gebrannt. Nach Polizeiangaben wurde das Feuer um 21.46 Uhr gemeldet. Es hatte sich in der ersten Etage auf einen Quadratmeter ausgebreitet. Der Brand wurde gelöscht. Während der Löscharbeiten musste die Eisenbahnstraße zwischen Idastraße und Torgauer Straße kurzzeitig gesperrt werden.

