Leipzig. Die Messestadt ist feuchtfröhlich und bisher ohne größere Vorkommnisse ins neue Jahr gestartet. Wie Polizeisprecherin Katharina Geyer um 1 Uhr gegenüber LVZ.de sagte, feierten die Leipziger unter anderem am Augustusplatz und am Connewitzer Kreuz ausgelassen, aber auch im Rahmen des Erlaubten. "Es ist bisher alles ruhig geblieben, wir werden aber auch weiterhin ein Auge darauf haben", so Geyer.

Gegen 0.30 Uhr musste die Feuerwehr allerdings zum Arbeitsamt ausrücken, weil dort Unbekannte an zwei Stellen Scheiben eingeschlagen und Feuer gelegt hatten. "Das ist ein klarer Fall von Vandalismus", erklärte die Polizeisprecherin. Die Löscharbeiten dauern noch an. Zudem wurden bisher ein Kellerbrand und ein Balkonbrand nach dem Feuerwerk um Mitternacht gemeldet.

Happy New Year from Leipzig! As it's Germany, celebrations began 2 minutes before the bells. The rest is beautiful, uncharacteristic chaos. pic.twitter.com/sbyHiPaF8t — Jules Graham (@_julesgraham_) January 1, 2017

Begleitet werden die Silvesterfeiern in diesem Jahr von einem Großaufgebot der Polizei. Bis zu 1000 Beamte sind in der Nacht zum Sonntag in der Messestadt im Einsatz – etwa doppelt so viele wie im Vorjahr. Um einen möglichen Terroranschlag wie zuletzt in Berlin zu verhindern, wurden auch die Zufahrten zum Augustusplatz vom Ring und der Goethestraße mit Betonbarrieren blockiert. Rund um das Connewitzer Kreuz gilt in der Neujahrsnacht von 23 bis 6 Uhr ein Verbot von Spontan- und Eilversammlungen unter freiem Himmel.

Zudem kontrollierte die Bundespolizei Bahnstrecken und Bahnhöfe - auch mit Blick auf die Einfuhr von illegalen Feuerwerkskörpern. Dabei wurden am Bahnhof in Johanngeorgenstadt zwei Leipziger mit insgesamt 200 Böllern ohne Prüfzeichen erwischt.

Matthias Puppe