Eine in Leipzig praktizierende Ärztin hat einen Betrugfall aufgedeckt. Laut der Leipziger Polizei hatte sich ein Schiffarzt eines großen Kreuzfahrtunternehmens bei ihr nach der Echtheit eines Attestes erkundigt. Zusammen stellten die beiden Mediziner fest, dass die Dokumente gefälscht waren.

In einem beiliegenden Brief erzählte die Absenderin von einer schweren Kindheit in der DDR und einer tödlichen Krebserkrankung. Am Schluss des Briefes drückte sie den Wunsch aus, vor ihrem Tod einmal auf eine Kreuzfahrt gehen zu wollen und bat um einen Preisnachlass für sich selbst und eine Pflegekraft.

Die Ärztin meldete den Fall der Polizei, wo die beiden mutmaßlichen Betrügerinnen im Alter von 30 und 47 Jahren bereits wegen ähnlicher Fälle bekannt waren. Vermutlich hatten sie mit ihrer aktuellen Masche auch schon Erfolg: Im Brief wurden mehrere Urlaubsreisen und Besuche bei Konzerten und Sportveranstaltungen erwähnt.

