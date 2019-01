Leipzig

Für die Staatsanwaltschaft war es zunächst sogar versuchter Mord: Ein massiv vorbestrafter Brandstifter soll mehrfach im Keller eines Mehrfamilienhauses in Lausen-Grünau Feuer gelegt und seine Nachbarn in Gefahr gebracht haben. Am Freitag begann am Landgericht der Prozess gegen ihn.

Rico B. (42) wohnte seit Anfang 2018 mit seiner Lebensgefährtin und deren beiden Kindern in der Brackestraße. Nur wenige Wochen nach dem Einzug soll er zum ersten Mal gezündelt haben. Dem Angeklagten sei es dabei egal gewesen, dass giftige Brandgase schon in kurzer Zeit in die Erdgeschosswohnungen dringen könnten, so die Staatsanwaltschaft, schlafende Bewohner hätten dadurch sterben können. Deshalb war Rico B. Mitte August vorigen Jahres noch wegen mehrfachen Mordversuchs angeklagt, doch die zuständige Schwurgerichtskammer war der Ansicht, dass ein Tötungsvorsatz nicht nachzuweisen sei. Zudem sei der Kellerbereich mit Brandschutztüren gesichert, die ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhinderten. Und: Zum Zeitpunkt der Brandstiftungen habe sich auch seine Lebensgefährtin mit ihren beiden Kindern in dem Haus aufgehalten, so das Gericht. Aufgrund dieser Entscheidung, die auch die Anklagebehörde nicht angefochten hat, sitzt Rico B. nun wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung auf der Anklagebank.

Mieter mit Atembeschwerden

Am 1. Februar gegen 15 Uhr soll er im Keller des Mietshauses einen mit Federbetten gefüllten Beutel angezündet haben und es wohl auch mit Reifen versucht haben. Zwei Bewohner aus Parterrewohnungen klagten über tränende Augen und Atembeschwerden. Die Flammen beschädigten Versorgungsleitungen sowie Inventar von Mietern. Rechtzeitig bemerkt und gelöscht wurde ein gelegter Brand am 30. April gegen 22 Uhr, der Schaden blieb somit gering. Ein weiteres Feuer soll der Angeklagte am 8. Mai, kurz nach 23 Uhr im Keller des Hauses gelegt haben. Auch diesmal hatten die Mieter zum Teil erhebliche Verluste. So beliefen sich beispielsweise Schäden an dort abgestellten Fahrrädern auf jeweils bis zu 1000 Euro. Zudem wurden Kellerbereich und die unteren Wohnungen stark verrußt.

Aufgrund der auffälligen Brandserie ließ die Staatsanwaltschaft in dem Kellertrakt Überwachungstechnik installieren. Tatsächlich tappte am 20. Mai gegen 20.40 Uhr ein Tatverdächtiger in die Video-Falle. Die Aufnahmen zeigen nach Angaben des Gerichts einen Mann mit Bierflasche in der Hand, bei dem es sich augenscheinlich um den Angeklagten handeln soll. An diesem Abend brannte es zum letzten Mal in dem Keller, zwei Tage später landete Rico B. in Untersuchungshaft. Allein der von ihm angerichtete Gebäudeschaden soll sich auf etwa 54 000 Euro belaufen.

Rico B. äußerte sich zum Prozessauftakt nicht zu den Vorwürfen der Anklagebehörde. „Es wird keine Einlassung geben“, so Verteidiger Stephan Flemming. „Er wird von seinem Schweigerecht Gebrauch machen.“

Sicherungsverwahrung droht

Erfahrungen mit Gerichtsverfahren dürfte der Beschuldigte längst gesammelt haben. Wie zum Prozessauftakt bekannt wurde, war Rico B. bereits im Februar 2006 nach drei schweren Brandstiftungen wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Die Strafe damals: zwölf Jahre Haft. Erst im Frühjahr kam der Brandstifter wieder auf freien Fuß. Schon ein paar Monate später zündelte er nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden erneut.

Angesichts dieser Umstände erging vom Gericht bereits der Hinweis, dass im Falle einer Verurteilung auch eine Sicherungsverwahrung in Frage kommt. Mit dieser Maßnahme soll die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern geschützt werden. Der Beschuldigte bliebe damit auch hinter Schloss und Riegel, nachdem er seine Freiheitsstrafe verbüßt hat. Während der Hauptverhandlung wird deshalb vom renommierten forensischen Psychiater und Gutachter Matthias Lammel eine umfassende Einschätzung erwartet.

Die 8. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Rüdiger Harr hat für den Prozess noch fünf Verhandlungstage mit der Vernehmung einer Vielzahl von Zeugen vorgesehen. Ein Urteil wird für Anfang Februar erwartet.

Von Frank Döring