Leipziger Arbeitsgericht nach Drohmail evakuiert

Leipzig. Das Leipziger Arbeitsgericht ist am Montagvormittag nach einer per E-Mail eingegangenen Drohung evakuiert worden. Wie Polizeisprecher Alexander Bertram auf Nachfrage von LVZ.de sagte, habe die Behörde in der Erich-Weinert-Straße ihre Mitarbeiter eigenständig in Sicherheit gebracht. „Wir durchsuchen das Gebäude mit einem Sprengstoffhund“, so Bertram.

Demnach waren die Beamten bis zum Nachmittag vor Ort, sperrten das Gelände nahe des Wilhelm-Liebknecht-Platzes, an das auch ein Jobcenter angrenzt, weiträumig ab. Nach bisherigen Erkenntnissen sei nichts Verdächtiges entdeckt worden. Zum Inhalt der Drohung war zunächst nichts bekannt.

jhz